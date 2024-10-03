Минфин договорился с врачами, снижение рейтинга Израиля. Экономический обзор за неделю

В отличие от учителей старших классов, врачи получили от минфина новый коллективный трудовой договор без лишнего шума, но не все остались довольны полученным. Решение агентства Moody's показало, что Израиль исчерпал кредит доверия.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Отход от принципов как плата за тишину

Неделю назад я писал, что министерство финансов в последние пару лет при подписании коллективных трудовых соглашений проводит последовательную политику повышения зарплат на фиксированную сумму, а не на определенный процент, как было до того. Эта перемена призвана улучшить положение начинающих работников и облегчить тем самым привлечение новых кадров.

На этой неделе министерство финансов сделало большой шаг назад в этом вопросе, согласившись повысить всем врачам зарплату на 9,5%. Это означает, что начинающий врач, получающий зарплату в 15 тысяч шекелей, получит 1425 шекелей добавки в месяц, а врач со стажем, зарабатывающий 40 тысяч шекелей, получит надбавку в 3800 шекелей в месяц.

Не исключено, что это стало определенной платой за ту тишину, в которой проходили переговоры по подписанию нового договора.

В дополнение к повышению зарплаты в процентах, каждый врач получит одноразовый бонус в 12000 шекелей (вдвое больше, чем получили другие работники общественного сектора).

Самой важной частью договора стало точечное укрепление финансирования трех специализаций, оказавшихся в глубоком кризиса – судебная медицина, психиатрия и реабилитология, в которых врачи получат надбавку в размере 6000 шекелей в месяц. Также в договоре были приняты точечные меры по расширению по таким вопросам, как удержание в общественной медицине пластических хирургов, увеличение часов приема пациентов в психиатрических клиниках, и поощрение врачей, работающих в эйлатской больнице "Йосефталь".

Организация "Миршам", представляющая интересы части ординаторов, уже выразила крайнее недовольство по поводу процентного повышения зарплат, обвинив профсоюз врачей в том, что он заботится только о "старой гвардии" – врачах-специалистах с большим стажем, и полностью игнорирует интересы молодежи, хотя именно ординаторы несут самую тяжелую нагрузку в системе здравоохранения, а в этом году вдобавок еще и бремя резервистской службы.

Вместе с тем, в "Миршаме" записали на свой счет организацию дежурным ординаторам подвозки из дома и домой, а также внедрение механизма, обеспечивающего присутствие врача-специалиста в приемном покое в вечерние и ночные часы.

В целом, договор обойдется госказне в 1,2 миллиарда шекелей, из которых 80% будут распределены в рамках процентного повышения зарплаты, и только 20% пойдут на точечное укрепление. Что интересно, срок действия договора истечет уже через 10 месяцев, поскольку большая его часть является ретроактивной.

Поэтому, скорее всего, ординаторы из "Миршама" не будут активно протестовать, однако можно ждать от них активизации борьбы за свои права летом 2025 года. И хотелось бы, чтобы на этот раз они получили поддержку министерства финансов.

Точка слома

"Сложно оспаривать свой кредитный рейтинг посреди войны". Эта фраза из отчета аналитического отдела банка "Апоалим" касается решения агентства Moody's снизить кредитный рейтинг Израиля сразу на две ступени и оставить прогноз негативным, и имеет под собой основания. Шаг, предпринятый Moody's, действительно стал сюрпризом для аналитиков (не только израильских) и для правительства Израиля. Ни у одной из стран с рейтингом Baa1 (Болгария, Таиланд, Уругвай, Перу, Казахстан), который получил Израиль, нет даже близких к нему экономических показателей, за исключением Испании, но у нее госдолг составляет 106% от ВВП, тогда как у Израиля после года войны – только 70%. А негативный прогноз означает, что агентство готово снизить рейтинг еще больше в краткосрочной перспективе.

Но когда страна начинает воевать на несколько фронтов, и на нее летят иранские ракеты, геополитическая угроза, гирей висевшая на кредитном рейтинге Израиля все эти годы (без нее израильский рейтинг был бы минимум на две ступени выше), из абстракции становится реальностью. И оценка влияния этой новой реальности на экономику может существенно разниться между отдельными аналитиками и рейтинговыми компаниями. И оспаривать такое решение Moody's непосредственно сейчас бесполезно.

Именно на войну как на единственную причину снижения рейтинга продолжает ссылаться и министр финансов Бецалель Смотрич. Однако такая позиция правдива лишь наполовину.

Позволю себе в дополнение к цитате аналитиков банка "Апоалим" привести свою цитату двухмесячной давности: "Доверие не является линейной функцией, и никто не может предугадать точку слома, за которой доверие сменится недоверием."

В начале августа этого года, когда все убеждали главу минфина не откладывать начало подготовки госбюджета на "после праздников", рынки уже оценивали израильские гособлигации ниже рейтинга, присвоенного им агентствами, но в пользу Израиля говорили хорошие макроэкономические данные, значительные валютные резервы, хороший доступ к финансовым рынкам, историческая устойчивость экономики страны к военным конфликтам. Грамотные бюджетные шаги, демонстрация приверженности ответственной налогово-бюджетной политики не смогли бы полностью нейтрализовать ухудшающийся геополитический фактор, но могли бы существенно смягчить его. К сожалению, к подготовке госбюджета правительство приступило с двухмесячной задержкой, а при пересмотре бюджета на 2024 год взяло за основу самый оптимистичный сценарий, и теперь будет вынуждено пересматривать его в третий раз. С учетом продолжающегося политического раскола внутри страны для Moody's это стало той самой точкой слома, за которой кредит доверия оказался исчерпан. Отсюда и негативный прогноз с готовностью снизить кредитный рейтинг до уровня Колумбии, Индонезии и Филиппин.

Агентство S&P ускорило публикацию решения о снижении кредитного рейтинга Израиля, ожидавшегося только в ноябре, и в день иранской атаки снизило рейтинг Израиля на одну ступень до уровня А с негативным прогнозом. Агентство Fitch установило кредитный рейтинг Израиля на этом уровне еще в середине августа. Таким образом, разрыв между рейтингами S&P и Fitch и рейтингом Moody's составил две ступени, что является нечастым явлением. И правительству придется очень постараться, чтобы избежать его сокращения за счет дополнительных снижений рейтинга.

Что касается доверия, последняя эмиссия министерства финансов, проведенная уже после снижения рейтинга, показывает, что израильские гособлигации продолжают пользоваться устойчивым спросом, но эта эмиссия была шекелевой. Важным показателем доверия инвесторов станет размещение валютных облигаций в октябре.