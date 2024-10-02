Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль

Росавиация смягчила введенные 1 октября ограничения на полеты российских авиакомпаний в Израиль, Иран и Ирак. При этом пилотам рекомендовано проявлять повышенную бдительность в воздушном пространстве этих стран и выбирать альтернативные маршруты.

"2 октября в связи с угрозой безопасности полетов агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск. 3 октября полеты рекомендованы в период с 09:00 до 19:00 мск", – сообщило ведомство.

Накануне, в связи с массированным иранским ракетным ударом по еврейскому государству и закрытием воздушного пространства Ираном, Ираком, Иорданией и Израилем Росавиация рекомендовала российским компаниям воздержаться от полетов в эти государства.