"Фрешмаркет" вернет кассиршам взысканные недочеты и выплатит им компенсацию

Адвокаты сети магазинов "Фрешмаркет" и адвокаты работниц сети, с которых взыскивали недостающие в кассе в конце дня деньги, передали на утверждение суда компромиссное соглашение, достигнутое в рамках урегулирования представительского иска.

В рамках соглашения "Фрешмаркет" полностью вернет кассиршам деньги, взысканные с них за последние 7 лет. С процентами и с привязкой к инфляции сумма возврата составит 530 тысяч шекелей. Деньги будут автоматически зачислены на счета работниц, данные которых имеются у сети, а остальным будет предложено предоставить данные для перечисления денег.

Кассирша, которая подала представительский иск, получит также 30 тысяч шекелей. Кроме того, в качестве штрафной санкции сеть распределит между кассиршами, работающими в сети на текущий момент, купоны на сумму 100 тысяч шекелей.

Гонорар адвоката будет выплачен отдельно и составит 99 тысяч шекелей.

Это первый прецедент по данному вопросу. Представительский иск был подан и против сети "Виктори", а журналистские расследования показали, что и в других торговых сетях действует подобная практика.