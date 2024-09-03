Высокопоставленный работник Налогового управления задержан по подозрению в мошенничестве

Высокопоставленный работник департамента подоходного налога в Налоговом управлении на севере Израиля был задержан во вторник, 3 сентября, по подозрению в мошенничестве, отмывании капитала, подделке документов и подрыве доверия.

Вместе с ним были задержаны еще 17 подозреваемых в причастности к мошенничеству, ущерб от которого составил 4 миллиона шекелей. Большинство подозреваемых были привлечены работником налогового управления с целью отмывания денег.

Вместе с полицией расследование проводили отдел внутреннего контроля и департамент кибербезопасности Налогового управления.

При задержании и обыске были изъяты крупные суммы наличных денег.