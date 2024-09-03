TOП-20 компаний, в которых лучше всего работать в Израиле

Издание The Marker опубликовало ежегодный рейтинг компаний, в которых лучше всего работать в Израиле, составленный компанией деловых данных CofaceBDi на основании опросов работников израильских предприятий, в которых более 100 работников.

Лидером рейтинга в этом году стала компания NVIDIA, год назад занимавшая 15-ю строчку. На втором месте – Google, поднявшийся на 11 позиций, на третьем месте – лидер прошлогоднего рейтинга Microsoft.

Checkpoint потерял одну позицию и занимает четвертую строчку. Applied Materials, год назад бывшая второй, теперь замыкает первую пятерку. "Битуах Яшир" сохраняет шестую позицию.

Израильская авиационная промышленность поднялась на одну строчку и занимает седьмое место, Intel поднялся на 9 позиций и занимает восьмое место, банк "Апоалим" без изменений на 9-м месте, Cyberarck, опустившаяся на шесть позиций, замыкает первую десятку.

Во вторую десятку вошли SAP, Salesforce, "Мимун Яшир", "Мекорот", Dell, ICL, "Хеврат Хашмаль", каждая из которых потеряла от одного до четырех мест в рейтинге, подтянувшиеся во вторую десятку из третьей "Клаль Битуах" и "Эльбит Маарахот", а замыкает TOП-20 AWS (Amazon), в прошлом году в рейтинге не представленная.

TOП-10 хайтека: NVIDIA, Google, Microsoft, Check Point, Applied Materials, "Авиационная промышленность", Intel, Cyberark, SAP, Salesforce

TOП-10 финансового сектора: "Битуах Яшир", "Банк Апоалим", "Мимун Яшир", "Клаль", Max, "Исракарт", "Мизрахи-Тфахот", "Мигдаль", "Феникс", AIG.

TOП-7 промышленного сектора: ICL, "Штраус", "Тнува", SodaStream, "Адама", "Осем" и Schindler.

TOП-10 строительного и инфраструктурного секторов: "Мекорот", "Хеврат Хашмаль", "Тидхар", "Дения Сибус", BST, "Села Бинуй", "Гадиш", Israel-Canada, Exyte и WXG.

TOП-10 фармацевтики и здравоохранения: MSD, "Тева", Novo Nordisk, больничные кассы "Леумит", "Меухедет", "Клалит", "Маккаби", Novartis, "Неофарм", "Матан".

TOП-10 торговли и услуг: "Супер Фарм", Philip Morris, "Кольмобиль", "Чемпион Моторс", "Электра", "Эсти Лаудер", "Любински", "Хашмаль Яшир", "Самелет", "Фатталь".