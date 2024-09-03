x
03 сентября 2024
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2024
|
03 сентября 2024
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Торговые центры "Офер" отменят НДС в честь выхода новых зимних коллекций

время публикации: 03 сентября 2024 г., 10:05 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 10:05
Торговые центры "Офер" отменили на четыре дня НДС
Wikipedia. Photo: Ldorfman

Сеть торговых центров "Офер", владеющая 18 торговыми центрами по всей стране, объявила в честь представления осенне-зимней коллекции "дни без НДС".

Мероприятие будет проводиться с 8 по 11 сентября в Рамат-Авиве, Нагарии, Ноф ха-Галиле, Крайот, Хайфе, Хадере, Нетании, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Гиват-Шмуэле, Нес-Ционе, Реховоте, Маале-Адумим, Беэр-Шеве.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ