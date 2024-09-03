Торговые центры "Офер" отменят НДС в честь выхода новых зимних коллекций

Сеть торговых центров "Офер", владеющая 18 торговыми центрами по всей стране, объявила в честь представления осенне-зимней коллекции "дни без НДС".

Мероприятие будет проводиться с 8 по 11 сентября в Рамат-Авиве, Нагарии, Ноф ха-Галиле, Крайот, Хайфе, Хадере, Нетании, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Гиват-Шмуэле, Нес-Ционе, Реховоте, Маале-Адумим, Беэр-Шеве.