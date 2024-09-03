Государство будет гарантировать кредитные сделки в продуктовых магазинах в чрезвычайных ситуациях

Банк Израиля и министерство финансов согласовали формат, который позволит продуктовым магазинам, аптекам, автозаправочным станциям продолжать действовать при чрезвычайных ситуациях, в которых терминалы оплаты кредитными картами не смогут работать в нормальном режиме.

Как сообщает "Калькалист", в таких случаях, и только в этих секторах, кассиры будут иметь право оформлять сделки на сумму до 500 шекелей без получения подтверждения сделки (в режиме оффлайн), и государство будет предоставлять гарантию на случай мошенничества или проблем с оплатой.

Согласно изданию, в последние недели были приняты меры, чтобы магазины, аптеки и АЗС, не имевшие до сих пор возможности оформления сделок оффлайн, обзавелись такой возможностью