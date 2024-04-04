Минфин Израиля оценил налоговые льготы населению в 83 миллиарда шекелей

83 миллиарда шекелей не досчиталась государственная казна в 2023 году из-за налоговых льгот. Именно в такую сумму разнообразные льготы различным отраслям и группам населения оценил главный аудитор министерства финансов Шмуэль Абрамсон.

24,3 миллиарда шекелей из этой суммы приходится на освобождение от подоходного налога доходов, отчисляемых в пенсионные накопления. 9,6 миллиарда шекелей предоставляются родителям в виде льготных налоговых единиц на детей.

7,4 миллиарда шекелей государство теряет на освобождении от подоходного налога отчислений в фонды повышения квалификации. Это одна из льгот, которые минфин многие годы пытается отменить, однако эти попытки блокируются профсоюзами.

5 миллиардов шекелей льгот получают корпорации в рамках закона о стимулировании капитальных инвестиций.

4,2 миллиарда шекелей государство недобирает из-за освобождения жилья от налога на прирост стоимости недвижимости.

В 4 миллиарда шекелей обходится государству освобождение от НДС на овощи и фрукты – еще одна историческая льгота, которую минфин безуспешно пытается отменить.

3 миллиарда шекелей налоговое управление не может собрать с доходов от сдачи жилья в аренду.

2,6 миллиарда шекелей не доходят до госказны из-за льгот для жителей периферийных населенных пунктов и сотрудников служб безопасности