Средняя зарплата в израильском хайтеке в январе существенно снизилась

Согласно данным Центрального статистического бюро, в январе 2024 года средняя заработная плата в Израиле в текущих ценах снизилась на 527 шекелей (3,92%) по сравнению с декабрем 2023 года, и составила 13.171 шекель.

Средняя заработная плата в постоянных ценах (то есть после нейтрализации инфляции) снизилась за тот же период на 459 шекелей и составила 11.238 шекелей.

Общее количество наемных работников в Израиле составило 3 миллиона и 906 тысяч человек, что на 0,5% больше, чем в декабре 2023 года, но на 25% меньше, чем в январе 2023 года.

В то же время в израильском секторе высоких технологий средняя заработная плата в январе 2024 года снизилась на 2047 шекелей (6,36%) по сравнению с декабрем 2023 года и составила 30.126 шекелей в месяц.

Общее количество работников сектора высоких технологий выросло в январе на 1,7 тысяч человек и составило 398,5 тысяч человек, из которых 109,5 тысяч – в производственном секторе, и 289 тысяч – в секторе услуг.