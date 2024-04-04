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Средняя зарплата в израильском хайтеке в январе существенно снизилась

время публикации: 04 апреля 2024 г., 21:56 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 21:56
Средняя зарплата в израильском хайтеке в январе существенно снизилась
Flash90/Abed Rahim Khatib

Согласно данным Центрального статистического бюро, в январе 2024 года средняя заработная плата в Израиле в текущих ценах снизилась на 527 шекелей (3,92%) по сравнению с декабрем 2023 года, и составила 13.171 шекель.

Средняя заработная плата в постоянных ценах (то есть после нейтрализации инфляции) снизилась за тот же период на 459 шекелей и составила 11.238 шекелей.

Общее количество наемных работников в Израиле составило 3 миллиона и 906 тысяч человек, что на 0,5% больше, чем в декабре 2023 года, но на 25% меньше, чем в январе 2023 года.

В то же время в израильском секторе высоких технологий средняя заработная плата в январе 2024 года снизилась на 2047 шекелей (6,36%) по сравнению с декабрем 2023 года и составила 30.126 шекелей в месяц.

Общее количество работников сектора высоких технологий выросло в январе на 1,7 тысяч человек и составило 398,5 тысяч человек, из которых 109,5 тысяч – в производственном секторе, и 289 тысяч – в секторе услуг.

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