Ryanair возобновит полеты в Израиль с июня
время публикации: 04 апреля 2024 г., 11:26 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 11:26
Ультрабюджетная авиакомпания Ryanair обратилась в управление аэропортов Израиля с заявкой на возобновление полетов с июня 2024 года.
Напомним, что Ryanair прекратила летать в Израиль и отменила все расписание до ноября из-за высоких аэропортовых сборов в 3-м терминале аэропорта Бен-Гурион.
Вскоре после этого было принято решение возобновить работу 1-го терминала аэропорта, предназначенного для бюджетных авиакомпаний, с 1 июня.
Точный список маршрутов, на которые Ryanair планирует вернуться, будет опубликован позднее.
Ссылки по теме