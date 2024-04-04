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Экономика

Ryanair возобновит полеты в Израиль с июня

время публикации: 04 апреля 2024 г., 11:26 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 11:26
Ryanair возобновит полеты в Израиль с июня
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Ультрабюджетная авиакомпания Ryanair обратилась в управление аэропортов Израиля с заявкой на возобновление полетов с июня 2024 года.

Напомним, что Ryanair прекратила летать в Израиль и отменила все расписание до ноября из-за высоких аэропортовых сборов в 3-м терминале аэропорта Бен-Гурион.

Вскоре после этого было принято решение возобновить работу 1-го терминала аэропорта, предназначенного для бюджетных авиакомпаний, с 1 июня.

Точный список маршрутов, на которые Ryanair планирует вернуться, будет опубликован позднее.

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