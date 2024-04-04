Ryanair возобновит полеты в Израиль с июня

Ультрабюджетная авиакомпания Ryanair обратилась в управление аэропортов Израиля с заявкой на возобновление полетов с июня 2024 года.

Напомним, что Ryanair прекратила летать в Израиль и отменила все расписание до ноября из-за высоких аэропортовых сборов в 3-м терминале аэропорта Бен-Гурион.

Вскоре после этого было принято решение возобновить работу 1-го терминала аэропорта, предназначенного для бюджетных авиакомпаний, с 1 июня.

Точный список маршрутов, на которые Ryanair планирует вернуться, будет опубликован позднее.