План возрождения "Отеф Аза": 10000 шекелей на ребенка, 500 мест для студентов, 120 новых ферм

Стратегический план возрождения поселков, прилегающих к сектору Газы, и пострадавших во время устроенной террористами ХАМАСа резни 7 октября 2023 года, будет представлен правительству Израиля 14 апреля.

Издание "Глобс" публикует подробности разработанного управлением "Ткума" плана стоимостью 18 миллиардов шекелей.

В общей сложности на систему просвещения будет потрачено 2,1 миллиарда шекелей, в том числе один миллиард шекелей будет вложен в поддержку детей в переживших резню населенных пунктах – около 10000 шекелей в год на каждого ребенка сверх бюджетов, выделяемых министерством просвещения. Уже на работу с детьми ближайшим летом будет выделено по 5,5 тысяч шекелей на ребенка.

Кроме того, планируется модернизация существующих школ, расширение школы хайтека в Сдот-Негев, строительство двух центров передовых знаний в Сдероте и в Эшколе.

2,5 миллиарда шекелей пойдут на решение жилищных проблем – строительство заново 388 домов обойдется в 1,35 миллиарда шекелей, и 1,2 миллиарда шекелей будут потрачены на оплату временных жилищных решений и стимулирование возвращения жителей в регион.

Кроме того, 4,2 миллиарда шекелей планируется потратить на модернизацию и расширение инфраструктуры, в том числе – 770 миллионов шекелей на пять проектов "расселение-застройка" в Сдероте.

2,3 миллиарда шекелей пойдут на создание 3600 новых рабочих мест, финансирование курсов повышения квалификации и переквалификации, фонд поддержки инноваций, строительство научно-исследовательского центра.

850 миллионов шекелей пойдут на проекты в сфере безопасности, включая строительство нового полицейского участка и пункта пограничной полиции, новые заборы для трех десятков населенных пунктов, отделы безопасности в каждом из них, строительство новых форпостов ЦАХАЛа между населенными пунктами и границей Газы и т.д., а также расширение станций пожарной охраны в Сдероте и кибуце Маген.

1,3 миллиарда шекелей будут направлены на привлечение молодежи, включая строительство 500 мест в общежитиях для студентов, создание филиала института Вингейта, создание молодежных баз НАХАЛ, предармейских курсов, "договорной" йешивы. Также планируется строительство бронированного центра конгрессов и парка культуры.

1,1 миллиард шекелей будут потрачены на медицинскую и социальную помощь – строительство медицинского центра и детского центра в Эшколе, строительство реабилитационного центра в Шаар а-Негеве, увеличение количества бригад скорой помощи, расширение программ помощи людям с ограниченными возможностями, программ помощи жертвам насилия, программ предотвращения суицида и т.д.

В сельском хозяйстве планируется создание в регионе 120 новых ферм, модернизацию сельскохозяйственных дорог и различные проекты на общую сумму 1,1 миллиарда шекелей.