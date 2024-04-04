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Клиенток обанкротившейся сети фитнесс-центров Sher Fitness могут обязать заплатить за месяц услуг

время публикации: 04 апреля 2024 г., 11:44 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 11:44
Клиенток обанкротившейся сети фитнесс-центров Sher Fitness могут обязать заплатить за месяц услуг
Yossi Aloni/Flash90

Женщины, являвшиеся клиентками обанкротившейся в 2023 году сети фитнесс-центров для женщин Sher Fitness, могут быть вынуждены заплатить за месяц услуг.

Внешний управляющий сети и банк-кредитор "Меркантиль Дисконт" подали в суд ходатайство с требованием обязать компании кредитных карт взыскать с клиенток компании платеж за март 2023 года.

По утверждению внешнего управляющего, отмена платежей за этот месяц была осуществлена с нарушением закона.

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