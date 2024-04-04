МВД организует "воздушный мост" из Индии для доставки 6000 строителей

Несмотря на то, что более 23 тысяч индийцев прошли экзамены израильского объединения строительных подрядчиков, и 8000 из них были отобраны, только около тысячи отобранных добрались до Израиля.

Межминистерская комиссия, занявшаяся проверкой причин сложившейся ситуации, установила, что основной преградой является высокая стоимость авиабилетов – 950 долларов в одном направлении.

В связи с этим было принято решение об организации Управлением народонаселения и миграции чартерных рейсов с частичным субсидированием для доставки в Израиль 6000 работников в апреле-мае.