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МВД организует "воздушный мост" из Индии для доставки 6000 строителей

время публикации: 04 апреля 2024 г., 11:26 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 11:26
МВД организует "воздушный мост" из Индии для доставки 6000 строителей
Michael Giladi/Flash90

Несмотря на то, что более 23 тысяч индийцев прошли экзамены израильского объединения строительных подрядчиков, и 8000 из них были отобраны, только около тысячи отобранных добрались до Израиля.

Межминистерская комиссия, занявшаяся проверкой причин сложившейся ситуации, установила, что основной преградой является высокая стоимость авиабилетов – 950 долларов в одном направлении.

В связи с этим было принято решение об организации Управлением народонаселения и миграции чартерных рейсов с частичным субсидированием для доставки в Израиль 6000 работников в апреле-мае.

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