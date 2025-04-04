Работники местных органов власти получат прибавку к зарплате

Начиная с апрельской зарплаты, работники местных органов власти, включенные в единую таблицу тарифных разрядов, получат прибавку к заработной платы, сообщает пресс-служба Гистадрута.

Это оговорено в соглашении, подписанном Гистадрутом, профсоюзом работников общественных служб (МАОФ), Министерством финансов, Центром местной власти, тремя крупнейшими городами (Тель-Авивом, Хайфой и Иерусалимом) и Центром региональной власти. Соглашение распространяется на десятки тысяч сотрудников местных органов власти.

Соглашение вносит изменения в структуру заработной платы работников органов местной власти, дающий четкие перспективы профессионального и административного продвижения, а также эффективную компенсацию за обучение и профессиональную подготовку, которая будет отражаться в заработной плате при повышении в разрядах и должностях. Это достигается, в частности, путем существенного обновления размеров надбавок по тарифам разрядов, а также дифференцированной надбавки ("надбавка 2009").

Каждая выплата за повышение квалификации составляет 328,76 шекелей. Большинство сотрудников, имеющих право на компенсацию за образование и профессиональную подготовку, получат реальную прибавку к зарплате.

Соглашение закладывает основу для кардинальных изменений в системе обучения и повышения квалификации работников местных органов власти, одновременно расширяя спектр курсов и непрерывного образования с целью повышения статуса сотрудников, улучшения обслуживания населения и внедрения передовых методов работы.

Фото предоставлено пресс-службой Гистадрута