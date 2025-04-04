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Экономика

"Эль-Аль" может возобновить полеты в Эйлат после 12-летнего перерыва

El Al
Эйлат
Авиация
время публикации: 04 апреля 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 10:47
"Эль-Аль" может возобновить полеты в Эйлат после 12-летнего перерыва
Moshe Shai/Flash90

Управление аэропортов объявило, что авиакомпания "Эль-Аль" начнет с 1 мая обслуживать рейсы между аэропортом имени Бен-Гуриона и аэропортом имени Илана и Асафа Рамонов.

Следует отметить, что в самой компании еще не говорят о возобновлении полетов как о свершившемся факте.

Возврат флагмана израильской гражданской авиации на маршрут в Эйлат после 12-летнего перерыва позволит довести количество рейсов на этом маршруте до 13-15 в сутки.

Напомним, что в аэропорт Рамон летают два-три рейса в день из аэропорта Хайфы.

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