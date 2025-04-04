Из-за пошлин Трампа Stellantis останавливает заводы в Мексике и Канаде

Автомобильный концерн Stellantis, производящий автомобили таких брендов как Opel, Citroen, Peugeot, FIAT, Chrysler, объявил об остановке производства на своих заводах в Мексике и Канаде из-за введения США пошлины в 25% на импорт автомобилей.

В связи с этим будут уволены около 900 работников компании в США, занятых в поддержке деятельности останавливаемых заводов, и около 4500 тысяч почасовых работников завода в Канаде.

Работники в Мексике будут являться на работу, но не будут заниматься производством в связи со спецификой действующего коллективного соглашения.