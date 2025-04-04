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Экономика

Из-за пошлин Трампа Stellantis останавливает заводы в Мексике и Канаде

Дональд Трамп
США
Промышленность
Импорт и экспорт
Рынок труда
время публикации: 04 апреля 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 07:31
Из-за пошлин Трампа Stellantis останавливает заводы в Мексике и Канаде
AP AP Photo/Carlos Osorio, File

Автомобильный концерн Stellantis, производящий автомобили таких брендов как Opel, Citroen, Peugeot, FIAT, Chrysler, объявил об остановке производства на своих заводах в Мексике и Канаде из-за введения США пошлины в 25% на импорт автомобилей.

В связи с этим будут уволены около 900 работников компании в США, занятых в поддержке деятельности останавливаемых заводов, и около 4500 тысяч почасовых работников завода в Канаде.

Работники в Мексике будут являться на работу, но не будут заниматься производством в связи со спецификой действующего коллективного соглашения.

Экономика
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