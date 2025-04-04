"День освобождения" стал худшим для Уолл-Стрит с начала пандемии COVID-19

Фондовые рынки отреагировали штормом на объявление президентом США Дональдом Трампом "Дня освобождения" и подписание указа о введении таможенных пошлин для всего мира.

Для Уолл-Стрит этот день стал худшим с 16 марта 2020 года, "второго черного вторника", когда на фоне информации о пандемии коронавируса COVID-19, когда ведущие индексы потеряли 12-13% стоимости.

На этот раз S&P-500 рухнул на 4,8%, NASDAQ – на 5,8%, Dow Jones – на 4%. Сильнее всех пострадали акции корпораций, зависящих от импорта, таких как Apple, Amazon, American Eagle, Foot Locker и т.д.

Параллельно курс доллара по отношению к 6 ведущим мировым валютам снизился на 2,1%, в том числе к евро – на 2,2%, а к йене – на 2,5%.

Трамп, комментируя обвал на рынках, заявил, что реакция на его новый и далеко идущий план тарифов "продвигается отлично". "Рынки взлетят, акции взлетят, страна взлетят ", - сказал он журналистам, выходя из Белого дома. "Весь мир хочет увидеть, есть ли способ достичь соглашения", - добавил он.