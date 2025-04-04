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Экономика

Трамп подписал указ, продлевающий на 75 дней работу соцсети TikTok в США

Дональд Трамп
Соцсети
время публикации: 04 апреля 2025 г., 21:57 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 22:26
Трамп подписал указ, продлевающий на 75 дней работу соцсети TikTok в США
AP Photo/Matt Slocum

Дональд Трамп объявил, что подписал указ, продлевающий еще на 75 дней работу соцсети TikTok в США.

По словам президента США, его администрация "усердно работала над сделкой по спасению TikTok", но для этого требуется "еще немного поработать", и поэтому он подписывает указ о продлении работы соцсети.

"Мы надеемся продолжить добросовестное сотрудничество с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными тарифами. Это доказывает, что тарифы – самый мощный экономический инструмент и крайне важны для нашей национальной безопасности! Мы не хотим, чтобы TikTok "ушел в тень". Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TikTok и Китаем, чтобы закрыть сделку", – написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Крайний срок продажи американского подразделения соцсети TikTok его китайским владельцем ByteDance наступал 5 апреля, сообщает "Медуза".

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