В Тунисе улитки снова становятся популярными – они богаты белком, хорошо сочетаются с солью, специями и намного доступнее красного мяса, которое многие жители не могут себе позволить.

Согласно исследованию, опубликованному в в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, улитки употребляются в пищу в Тунисе уже более семи тысяч лет. В наши дни их в основном считают деликатесом в ресторанах, но в Тунисе они вновь становятся популярными как удобная замена красному мясу, пишет AP.

Улитки стали своего рода спасением для некоторых жителей Туниса, где уровень безработицы среди молодежи превышает 40%, а инфляция остается высокой, спустя три года после рекордного роста. Недостаток рабочих мест порождает социальное недовольство по всей стране, что все чаще ведет к миграции в Европу. Улитки, с низким содержанием жира и высоким уровнем железа, кальция и магния, представляют собой не только ценный продукт питания, но и экономическую выгоду. В стране, где уровень безработицы высок, а средняя заработная плата остается низкой, улитки стоят примерно в два раза дешевле говядины за килограмм, а иногда и еще дешевле, если продавать их порционно.

С ростом цен на мясо и птицу все больше тунисцев выбирают более доступные источники белка. Помимо своей экономической выгоды, эти альтернативы также привлекают внимание благодаря экологическим преимуществам. Исследования показывают, что улитки представляют собой более устойчивое решение, поскольку производят значительно меньше углеродных выбросов и не способствуют вырубке лесов, как это происходит при традиционном животноводстве.