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Экономика

У побережья Бразилии открыто крупнейшее месторождение нефти и газа за последние 25 лет

Нефть и газ
Бразилия
время публикации: 04 августа 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 13:24
У побережья Бразилии открыто крупнейшее месторождение нефти и газа за последние 25 лет
AP Photo/Nabil al-Jurani

Компания BP сделала крупнейшее за последние 25 лет открытие месторождения нефти и газа у берегов Бразилии, усилив свой фокус на ископаемом топливе, пишет The Guardian. Новое месторождение находится в бассейне Сантос, в глубоководной зоне примерно в 400 километрах от побережья. Это уже десятая находка компании в этом году, и она может стать крупнейшей со времен открытия газового месторождения Шах-Дениз в Азербайджане в 1999 году.

BP продолжает проводить испытания на глубине около 2400 метров, чтобы точнее оценить потенциал месторождения. Ожидается, что Сантос сыграет важную роль в стратегии компании по наращиванию добычи до 2,3-2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Гордон Биррелл, возглавляющий нефтегазовое подразделение BP, назвал новое открытие "очередным достижением в выдающемся году", подчеркнув стремление компании к увеличению объемов добычи нефти и газа. Он отметил, что Бразилия является стратегически важным регионом для BP, и компания будет оценивать возможность создания там крупного и экономически эффективного производственного хаба.

Новое месторождение стало уже вторым открытием BP в Бразилии за этот год. Кроме того, компания сообщила об обнаружении залежей нефти и газа в Тринидаде, Египте, Ливии, Мексиканском заливе, Намибии и Анголе, что свидетельствует о заметном отходе от ранее заявленного "зеленого" курса.

Экономика
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