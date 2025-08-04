Семья французских евреев купила 8 квартир в Раанане за 36,5 млн шекелей

Семья из трех поколений французских евреев купила на этой неделе в Раанане 8 квартир в одном проекте за 36,5 миллионов шекелей.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, сделка была заключена с застройщиком проекта городской реновации на улице Давид Элазар и включала 7 пятикомнатных квартир площадью 129 кв.м. каждая и одной четырехкомнатной квартиры площадью 100 кв.м.

Часть семь уже сейчас живет в Израиле, тогда как часть только планирует репатриацию.