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Экономика

Семья французских евреев купила 8 квартир в Раанане за 36,5 млн шекелей

Недвижимость
время публикации: 04 августа 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 11:09
Семья французских евреев купила 8 квартир в Раанане за 36,5 млн шекелей
Wikipedia.org. Фото: אסף שגיא

Семья из трех поколений французских евреев купила на этой неделе в Раанане 8 квартир в одном проекте за 36,5 миллионов шекелей.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, сделка была заключена с застройщиком проекта городской реновации на улице Давид Элазар и включала 7 пятикомнатных квартир площадью 129 кв.м. каждая и одной четырехкомнатной квартиры площадью 100 кв.м.

Часть семь уже сейчас живет в Израиле, тогда как часть только планирует репатриацию.

Экономика
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