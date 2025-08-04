Госслужащие получат полную оплату дней, пропущенных из-за войны с Ираном

Министерство финансов и Всеобщая федерация профсоюзов подписали соглашение, регулирующее права работников общественного сектора, не работавших в связи с распоряжениями Командования тылом в дни операции "Народ как лев" в июне этого года.

В рамках соглашения госслужащие, рабочее место которых было закрыто или чьи рабочие часы были сокращены по распоряжению Командования тылом, и которые не были вызваны на работу в другое место, получат 100% оплаты за пропущенные дни за счет работодателя.

Также полную оплату получат работники общественного сектора, пропускавшие работу из-за необходимости сидеть дома с ребенком младше 14 лет, работники, эвакуированные из-за прямого ущерба их дому, а также работники, пропускавшие работу из-за ухода за родственником с ограниченными возможностями, при условии, что им не было предложено решение, позволяющее работать.

Работники общественного сектора, входящие в эти категории и работавшие в дни войны, получили право на дополнительный выходной день в августе.

Работники, пропускавшие работу, но не входившие в указанные категории, получат 70% зарплаты, а оставшиеся 30% будут вычтены из отпускных дней.

Эвакуированные работники также получат оплату за восемь дней пропущенной работы после войны, а если они работали в этот период – то дополнительный выходной в августе.

Работники, застрявшие за границей, получат 80% зарплаты и 20% будут вычтены из отпускных дней.

Напомним, что работники частного сектора, пропускавшие работу из-за войны, смогут получить выплаты от Ведомства национального страхования, если пропустили не мене десяти дней и если они имеют достаточный стаж для получения пособия по безработице.