Правительство утвердило новую налоговую льготу для резервистов

Правительство утвердило решение о предоставлении военнослужащим-резервистам дополнительных льготных налоговых единиц в зависимости от количества дней службы в предыдущем налоговом году.

Резервисты, отслужившие от 30 до 39 дней, получат половину льготной единицы, от 40 до 49 дней – 0,75 льготной единицы, за 50 дней службы – одну льготную единицу, а затем – по четверти льготной единицы за каждые пять дней службы, но не более 4 льготных единиц.

Таким образом, максимальную льготу получат резервисты, отслужившие 110 дней и более.

Стоимость каждой льготной единицы составляет 242 шекеля в месяц и 2904 шекеля в год. То есть тот, кто служил не менее 110 дней, получит льготу стоимостью 968 шекелей в месяц или 11616 шекелей в год.

Следует отметить, что каждый налоговый резидент Израиля имеет право минимум на 2,25 льготных единицы (для мужчин) и 2,75 (для женщин) в год. Дополнительные льготные единицы предоставляются за инвалидность, детей, репатриацию, высшее образование и т.д.

Льготные налоговые единицы снижают общую сумму подоходного налога. Это означает, что резервисты, которые уже имеют право на большое количество льготных единиц, смогут использовать дополнительные единицы только при условии, что их зарплата достаточно высока, чтобы платить с нее налог даже с учетом уже имеющихся единиц. Так, например, тот, кто имеет право на 6,25 налоговых зачетных балла, сможет использовать их полностью, если его зарплата превышает 15 тысяч шекелей брутто.