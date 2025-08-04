Для реновации комплексов, пострадавших от иранских ракет, будет достаточно 51% жильцов каждого дома

Межминистерская рабочая группа по восстановлению жилых домов, пострадавших от ракетных обстрелов из Ирана, достигла соглашения, которое позволит сдвинуть процесс с мертвой точки.

Как сообщает "Глобс", юридические службы всех причастных структур пришли к выводу, что продвижение проектов городской реновации ("Расселение-Застройка") для пострадавших комплексов возможно при условии согласия на участие в проекте 51% жильцов каждого входящего в проект дома.

При этом в проект могут быть включены до 20% домов, не пострадавших от ракетных обстрелов, при условии, что такое включение оправдано с точки зрения проектирования.

После достижения требуемого количества голосов жильцов, в случае отказа остальных жильцов от участия в проекте государство сможет выкупить их квартиры по согласованию или экспроприировать с выплатой компенсации.