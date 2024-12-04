Части бизнесов севера снова продлят отсрочку выплат по кредитам

Банк Израиля опубликовал условия продления программы бесплатной отсрочки выплат по кредитам для бизнесов, действующих на севере страны.

Согласно плану бизнесы с годовым оборотом до 25 миллионов шекелей смогут отложить выплаты по ссуде еще на три месяца без уплаты комиссионных или процентов.

Максимальная сумма отсроченных платежей – 2 миллиона шекелей. Отложенные платежи будут переноситься на конец срока выплаты ссуды.

Программа распространяется на 300 населенных пунктов севера, включая Хайфу. Для получения отсрочки необходимо представить заявление на получение компенсации от налогового управления, поданное после 1 мая 2024 года или справку аудитора или налогового консультанта, свидетельствующую о снижении оборота на 25% и более в первые три квартала 2024 года.

Вместе с тем, в программе не смогут принимать участие бизнесы, чьи выплаты по ссудам уже откладывались на 9 месяцев.