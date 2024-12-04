x
04 декабря 2024
|
последняя новость: 07:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2024
|
04 декабря 2024
|
последняя новость: 07:46
04 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Части бизнесов севера снова продлят отсрочку выплат по кредитам

Финансы
Хайфа
Банк Израиля
Малый бизнес
время публикации: 04 декабря 2024 г., 07:13 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 07:50
Части бизнесов севера снова продлят отсрочку выплат по кредитам
Photo by Yossi Zamir/Flash90

Банк Израиля опубликовал условия продления программы бесплатной отсрочки выплат по кредитам для бизнесов, действующих на севере страны.

Согласно плану бизнесы с годовым оборотом до 25 миллионов шекелей смогут отложить выплаты по ссуде еще на три месяца без уплаты комиссионных или процентов.

Максимальная сумма отсроченных платежей – 2 миллиона шекелей. Отложенные платежи будут переноситься на конец срока выплаты ссуды.

Программа распространяется на 300 населенных пунктов севера, включая Хайфу. Для получения отсрочки необходимо представить заявление на получение компенсации от налогового управления, поданное после 1 мая 2024 года или справку аудитора или налогового консультанта, свидетельствующую о снижении оборота на 25% и более в первые три квартала 2024 года.

Вместе с тем, в программе не смогут принимать участие бизнесы, чьи выплаты по ссудам уже откладывались на 9 месяцев.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2024

Банк Израиля снова продлевает программу отсрочки выплат по ссудам
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 декабря 2023

Банк Израиля продлевает "военную" отсрочку погашения ссуд и ипотеки