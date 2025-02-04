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Экономика

Госдеп США дал добро на поставку Египту вооружений на $929 млн

Египет
время публикации: 04 февраля 2025 г., 22:56 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 22:56
Госдеп США дал добро на поставку Египту вооружений на $929 млн
AP Photo/Charles Dharapak

Государственный департамент США сообщил, что дал разрешение на реализацию двух оборонных сделок с Египтом на общую сумму 929 миллионов долларов.

В рамках одной сделки Египет боевые системы и модернизирует тактические боевые суда для своих ВМС на 625 миллионов долларов.

Вторая сделка предусматривает продажу Египту радаров AN/TPS-78 повышенного радиуса действия за 304 миллиона долларов.

В госдепе подчеркнули, что сделки укрепят обороноспособность Египта без ущерба для регионального баланса сил.

Экономика
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