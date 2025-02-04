Трамп возобновил политику максимального давления на Иран
время публикации: 04 февраля 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 22:27
Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении политики максимального экономического давления на Иран, проводившейся им в его первую каденцию.
Перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу Трамп подписал соответствующий указ, содержащий пакет мер, направленных на полное блокирование экспорта иранской нефти, а также жесткие меры против нарушителей этих санкций.
Среди прочего, санкции касаются портов, принимающих иранские танкеры, и НПЗ, принимающих иранскую нефть на переработку.