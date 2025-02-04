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Экономика

Трамп возобновил политику максимального давления на Иран

Дональд Трамп
время публикации: 04 февраля 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 22:27
Трамп возобновил политику максимального давления на Иран
AP Photo/Jon Elswick, File

Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении политики максимального экономического давления на Иран, проводившейся им в его первую каденцию.

Перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу Трамп подписал соответствующий указ, содержащий пакет мер, направленных на полное блокирование экспорта иранской нефти, а также жесткие меры против нарушителей этих санкций.

Среди прочего, санкции касаются портов, принимающих иранские танкеры, и НПЗ, принимающих иранскую нефть на переработку.

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