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Экономика

Суд ограничил выплату работником компенсации за досрочное увольнение

Рынок труда
Судебные решения
время публикации: 04 февраля 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 10:44
Суд ограничил выплату работником компенсации за досрочное увольнение
AP Photo/Jean-Francois Badias

Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам обязал работника, получившего профессиональное образование за счет работодателя, заплатить ему 30 тысяч шекелей за увольнение до отработки минимального установленного в контракте срока.

Вместе с тем, суд признал крайне неоправданной сумму в 100 тысяч шекелей, которую работодатель требовал изначально по условиям контракта, постановив, что размер компенсации должен иметь разумные пределы.

В рассматривавшемся деле речь шла о работнике, проходившем курс обучения на рентгеновского техника длительностью 800 часов, в ходе которого он получал от работодателя зарплату. По условиям договора, он должен был отработать пять лет, однако уволился в конце курса, незадолго до прохождения экзамена на получение сертификата.

Экономика
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