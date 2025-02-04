Суд ограничил выплату работником компенсации за досрочное увольнение

Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам обязал работника, получившего профессиональное образование за счет работодателя, заплатить ему 30 тысяч шекелей за увольнение до отработки минимального установленного в контракте срока.

Вместе с тем, суд признал крайне неоправданной сумму в 100 тысяч шекелей, которую работодатель требовал изначально по условиям контракта, постановив, что размер компенсации должен иметь разумные пределы.

В рассматривавшемся деле речь шла о работнике, проходившем курс обучения на рентгеновского техника длительностью 800 часов, в ходе которого он получал от работодателя зарплату. По условиям договора, он должен был отработать пять лет, однако уволился в конце курса, незадолго до прохождения экзамена на получение сертификата.