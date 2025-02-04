Управление аэропортов просит пассажиров регистрироваться дома и приезжать за 3 часа до вылета
время публикации: 04 февраля 2025 г., 09:09 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 09:09
Израильское управление аэропортов обратилось к пассажирам с рекомендацией по мере возможности проходить регистрацию на рейсы онлайн из дома и прибывать в аэропорт за три часа до вылета.
В последние дни пассажиропоток в аэропорту заметно вырос в связи с возвращением многих иностранных авиакомпаний после длительного периода.
Параллельно управление аэропортов проводит набор сотрудников на различные должности после длительного периода сокращений.