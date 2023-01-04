"Глобс": израильские страховые компании прекращают страховать ущерб от нарушения антироссийских санкций

Израильские страховые компании, страхующие коммерческие риски, в первые дни 2023 года, по мере обновления полисов, начали уведомлять клиентов, что полисы не будут покрывать ущерб, нанесенный клиенту в результате нарушения антироссийских санкций, сообщает "Глобс".

Израиль не вводил собственных экономических санкций против России, однако израильские структуры, прежде всего – финансовые, выполняют санкционные требования других стран, в первую очередь – США и Европейского союза.

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По данным журналиста Рои Вайнберга, внесение пункта об отказе страхования ущерба от нарушения санкций стало следствием требования, поступившего от международных страховых компаний, занимающихся перестрахованием, то есть распределением рисков местных страховых компаний.

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Издание отмечает, что перестраховщики требовали включить пункт об антироссийских санкциях и в индивидуальные страховые полисы (страховка недвижимости, автомобильная страховка), однако это требование было заблокировано Управлением по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений.