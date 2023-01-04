adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 13°
Тель-Авив:
13 - 19°
Эйлат:
12 - 20°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.532 ₪ 3.719 ₪
Иерусалим:
8 - 13°
Тель-Авив:
13 - 19°
Эйлат:
12 - 20°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    "Глобс": израильские страховые компании прекращают страховать ущерб от нарушения антироссийских санкций

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Chen Leopold/Flash90

    Израильские страховые компании, страхующие коммерческие риски, в первые дни 2023 года, по мере обновления полисов, начали уведомлять клиентов, что полисы не будут покрывать ущерб, нанесенный клиенту в результате нарушения антироссийских санкций, сообщает "Глобс".

    Израиль не вводил собственных экономических санкций против России, однако израильские структуры, прежде всего – финансовые, выполняют санкционные требования других стран, в первую очередь – США и Европейского союза.

    adv_11 incontent_1

    По данным журналиста Рои Вайнберга, внесение пункта об отказе страхования ущерба от нарушения санкций стало следствием требования, поступившего от международных страховых компаний, занимающихся перестрахованием, то есть распределением рисков местных страховых компаний.

    adv_12 m_ar_1

    Издание отмечает, что перестраховщики требовали включить пункт об антироссийских санкциях и в индивидуальные страховые полисы (страховка недвижимости, автомобильная страховка), однако это требование было заблокировано Управлением по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений.

    adv_13 article_dw_desk
    adv_14 article_dw_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 4 Декабря 2022
    "Калькалист": суд запретил банку "Игуд" возвращать в Россию средства, которые могут стать основанием для санкций США и ЕС
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 Июля 2022
    Минфин и Банк Израиля договорились о разработке схемы перевода денег из России с учетом международных санкций
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 Июня 2022
    Кнессет продлил и увеличил страховые гарантии израильским авиакомпаниям для полетов в Россию
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    14:07 5 января состоится первое заседание военно-политического кабинета. Главная тема: последствия визита Бен-Гвира на Храмовую гору
    13:10 Обновление приложения NEWSru.co.il под Android: добавлено горизонтальное пролистывание
    12:47 "Аль-Ахбар": бывший боевик "Хизбаллы" был завербован "Мосадом" с помощью белокурой разведчицы
    12:36 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 315-й день войны
    11:55 Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным
    10:56 Коронавирус в Израиле 4 января 2023 года: около 10600 зараженных, 500 в больницах с диагнозом COVID-19
    10:31 В Иерусалиме умерла во сне полуторагодовалая девочка, причина смерти устанавливается
    10:23 ОАЭ призвали Совбез ООН обсудить подъем Бен-Гвира на Храмовую гору
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5