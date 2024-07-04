Рекордная июньская жара уничтожила в Израиле урожай на 30 млн шекелей

Самый жаркий июнь в истории Израиля с начала замера температур (в среднем на 3 градуса выше многолетнего показателя для этого месяца) нанес существенный ущерб сельскому хозяйству.

При этом значительная часть ущерба стала следствием более высоких чем обычно температур в ночные часы.

Согласно данным фонда страхования от стихийных бедствий, ущерб сельскому хозяйству от жары составил в июне 30 миллионов шекелей, в 10 раз превысив показатели июня 2023 года, и в сотни раз – показатели 2021-2022 годов.

Сильнее всего пострадали урожаи бахчевых культур (арбуз, дыня), а также картофель, кукуруза и фасоль, манго, личи и сливы. Ущерб виноградникам составил 2,5 миллиона шекелей.