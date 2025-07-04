Торговые переговоры с США: Израиль просит сделать исключение для 13 продуктов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял сторону министерств сельского хозяйства и экономики в их споре с министерством финансов по поводу требования США об отмене пошлин на импорт сельхозпродукции.

В связи с этим Израиль попросит США сделать снижение пошлин на импорт 13 продуктов поэтапным, чтобы предотвратить крах этих отраслей сельского хозяйства в стране.

Согласно порталу Ynet, в список попали порошковое молоко, твердые сыры, мороженые овощи, миндаль, кукурузный крахмал, мороженые картофельные чипсы, виноградный сок, мороженая курятина, яйца, мед, свежий картофель, морковь, батат, хумус, попкорн, яблоки, груши, черешня и подсолнечные семечки.

Напомним, что ранее правительство Израиля приняло решение об отмене пошлин на импорт сельхозпродукции из США, чтобы смягчить пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом на импорт израильской продукции.

Пошлина в размере 17% должна быть введена 9 июля, если стороны не договорятся о новом торговом соглашении.

Несмотря на это, в минсельхозе пытались добиться сохранения израильских пошлин на американскую продукцию, предлагая взамен резко увеличить закупку американской пшеницы и кормов, которые значительно дороже закупаемых в Европе. Ynet сообщает, что это предложение было отклонено, несмотря на поддержку министра экономики Нира Барката.