Кнессет утвердил увеличение выплат вернувшимся из плена

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении поправку к закону, увеличивающую размер ежемесячной выплаты вернувшимся из плена с 1395 шекелей до 3300 шекелей.

Кроме того, вернувшиеся из плена будут автоматически иметь права, предоставляемые лицам с инвалидностью в размере 50%, без необходимости в доказательстве инвалидности. Это увеличивает стоимость ежемесячных выплат и льгот до 6000 шекелей.

Закон распространяется не только на тех, кто был и будет возвращен из плена ХАМАСа после 7 октября 2023 года, но и на приблизительно 600 человек, вернувшихся из плена начиная с Войны за независимость и до наших дней.