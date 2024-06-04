ЦСБ: средняя зарплата в сфере высоких технологий – 35870 шекелей в месяц

Центральное статистическое бюро опубликовало отчет по заработной плате в Израиле за март 2024 года, а также отчет о зарплатах в некоторых отраслях. В соответствии с этим отчетом, средняя зарплата наемного работника составила в марте 14079 шекелей в месяц, что на 3,2% больше, чем в марте 2023 года. Средняя зарплата в постоянных ценах (то есть, после нейтрализации инфляции) составила 11900 шекелей, что на 0,5% больше, чем в марте 2023 года.

В марте 2024 года в Израиле было 3,974 миллиона ставок наемных работников, что на 1,1% больше, чем в феврале 2024 года и на 1,7% меньше, чем в марте 2023 года.

Разброс по различным сферам производства и услуг выглядел так: средняя зарплата в отрасли информации и связи была самой высокой и составляла 35530 шекелей в месяц. Далее следует сфера финансовых услуг и страхования – 26053 шекеля в месяц. Средняя зарплата в сфере электроснабжения, водоснабжения, службы канализации и очистки воды, а также в сфере вывоза и переработки мусора составляла в марте текущего года 23706 шекелей в месяц.

Среди самых низких зарплат традиционно на первом месте находятся работники сферы гостиничных услуг и общественного питания со средней зарплатой 6382 шекеля в месяц, чуть больше зарабатывают в сфере других услуг – 6642 шекеля, далее следуют работники искусства и сферы развлечений со средними зарплатами 7369 шекелей в месяц, услуги управления и поддержки – 8103 шекелей, здравоохранение и социальное обеспечение, а также услуги по уходу за немощными – 8949, сельское хозяйство и рыбная ловля – 9402 шекеля, и работники сферы образования – 9545 шекелей в месяц.

Интересный график распределения зарплат выстраивается в сфере высоких технологий. Средняя зарплата в хай-теке, по данным ЦСБ, 35870 шекелей в месяц. При этом в сфере программирования и консультирования в области компьютеров и других услуг средняя зарплата составляет 38308 шекелей в месяц, далее следуют фармацевтическое производство (включая гомеопатию) – 38161 шекель в месяц, сфера научных исследований и разработок – 36578 шекелей в месяц. За средней зарплатой по хай-теку следуют производство компьютеров, электронных и оптических приборов (33880 шекелей), информационные услуги – 27001 шекель, услуги коммуникаций – 24805 шекелей, производство транспортных средств – 23685 шекелей в месяц.