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Рецептурные лекарства подешевеют на 3,6%

время публикации: 04 июня 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 22:45
Рецептурные лекарства подешевеют на 3,6%
Abir Sultan/Flash90

Министерство здравоохранения объявило, что с 1 июля цены максимальная стоимость приблизительно полутора тысяч рецептурных лекарств, срок действия патента которых еще не истек, снизится в среднем на 3,6%.

Снижение цен произойдет за счет укрепления шекеля по отношению к иностранным валютам в последние месяцы.

Напомним, что в январе 2024 года лекарства подорожали в среднем на 14%.

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