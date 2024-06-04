Рецептурные лекарства подешевеют на 3,6%
время публикации: 04 июня 2024 г., 22:45 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 22:45
Министерство здравоохранения объявило, что с 1 июля цены максимальная стоимость приблизительно полутора тысяч рецептурных лекарств, срок действия патента которых еще не истек, снизится в среднем на 3,6%.
Снижение цен произойдет за счет укрепления шекеля по отношению к иностранным валютам в последние месяцы.
Напомним, что в январе 2024 года лекарства подорожали в среднем на 14%.