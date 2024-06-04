Ynet: Нетаниягу запретил минфину повышать налоги в 2024 году

Журналист портала ynet Гад Лиор сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу запретил руководству министерства финансов рассматривать какие-либо повышения налогов до конца 2024 года.

В последние месяцы в связи с продолжающимся ростом расходов из-за войны минфин рассматривает различные шаги по предотвращению роста дефицита госбюджета. Среди прочего, рассматриваются возможности переноса повышения НДС на 1% с января 2025 года на июль 2024 года и отмена освобождения от НДС интернет-покупок за границей на сумму до 75 долларов.

Портал цитирует экономического советника правительства Ави Симхона, согласно которому "нет никаких шансов, что мы согласимся сейчас на повышение налогов, тем более, что экономика начала восстанавливаться и макроэкономические данные должны в ближайшее время показать быстрое улучшение ситуации".