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Глава Банка Израиля предупредил о росте инфляции

время публикации: 04 июня 2024 г., 08:05 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 08:05
Глава Банка Израиля предупредил о росте инфляции
Flash90

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон заявил на конференции Jerusalem Post в Нью-Йорке, что в Израиле в ближайшие месяцы ожидается определенный рост инфляции, которая, однако, не должна превысить уровня в 3%.

По словам Ярона, израильский сектор высоких технологий стабилизировался и продолжает мобилизовать инвестиции, необходимые ему для дальнейшего развития, на данный момент – с упором на технологии искусственного интеллекта, кибербезопасность и медицинские технологии.

Глава центробанка отметил, что расходы на войну берутся из сбережений, и будут оказывать влияние на 2024-2025 годы и, возможно, частично на 2026 год. При этом он подчеркнул, что правительству необходимо будет предпринять корректирующие меры, включая сокращение других расходов или повышение налогов.

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