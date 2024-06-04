Глава Банка Израиля предупредил о росте инфляции

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон заявил на конференции Jerusalem Post в Нью-Йорке, что в Израиле в ближайшие месяцы ожидается определенный рост инфляции, которая, однако, не должна превысить уровня в 3%.

По словам Ярона, израильский сектор высоких технологий стабилизировался и продолжает мобилизовать инвестиции, необходимые ему для дальнейшего развития, на данный момент – с упором на технологии искусственного интеллекта, кибербезопасность и медицинские технологии.

Глава центробанка отметил, что расходы на войну берутся из сбережений, и будут оказывать влияние на 2024-2025 годы и, возможно, частично на 2026 год. При этом он подчеркнул, что правительству необходимо будет предпринять корректирующие меры, включая сокращение других расходов или повышение налогов.