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Экономика

Торговые войны: Мексика ждет воскресенья, Трамп угрожает Трюдо

Дональд Трамп
США
Импорт и экспорт
Канада
Мексика
время публикации: 04 марта 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 21:43
Торговые войны: Мексика ждет воскресенья, Трамп угрожает Трюдо
AP Photo/Evan Vucci

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила, что ее страна ответит на введение США пошлины в 25% на мексиканские товары, однако список мер будет опубликован только в воскресенье.

По словам Шейнбаум, она и президент США Дональд Трамп договаривались созвониться в середине этой недели, скорее всего – в четверг, поэтому пока в Мехико подождут результатов этого разговора.

Шейнбаум сообщила, что ее администрация конфисковала тонну фентанила, борьбой с которым Трамп обуславливает отмену пошлины, и разгромила 329 лабораторий по его производству.

Напомним, что ранее Канада и Китай объявили о введении ответных пошлин. В частности правительство Канады объявило о введении пошлины в размере 25% на импорт американской продукции на общую сумму 20,6 миллиарда долларов. Через три недели планируется расширение пошлины с тем, чтобы она взималась с американских товаров на 107 миллиардов долларов.

В ответ Трамп предупредил, что любые ответные меры со стороны Канады будут автоматически увеличивать введенные им пошлины в соответствующей пропорции. При этом в своем сообщении в социальной сети Truth Трамп назвал Трюдо губернатором, а не премьер-министром.

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