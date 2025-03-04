Торговые войны: Мексика ждет воскресенья, Трамп угрожает Трюдо

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила, что ее страна ответит на введение США пошлины в 25% на мексиканские товары, однако список мер будет опубликован только в воскресенье.

По словам Шейнбаум, она и президент США Дональд Трамп договаривались созвониться в середине этой недели, скорее всего – в четверг, поэтому пока в Мехико подождут результатов этого разговора.

Шейнбаум сообщила, что ее администрация конфисковала тонну фентанила, борьбой с которым Трамп обуславливает отмену пошлины, и разгромила 329 лабораторий по его производству.

Напомним, что ранее Канада и Китай объявили о введении ответных пошлин. В частности правительство Канады объявило о введении пошлины в размере 25% на импорт американской продукции на общую сумму 20,6 миллиарда долларов. Через три недели планируется расширение пошлины с тем, чтобы она взималась с американских товаров на 107 миллиардов долларов.

В ответ Трамп предупредил, что любые ответные меры со стороны Канады будут автоматически увеличивать введенные им пошлины в соответствующей пропорции. При этом в своем сообщении в социальной сети Truth Трамп назвал Трюдо губернатором, а не премьер-министром.