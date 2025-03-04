Китай и Канада вводят ответные пошлины против США

Министерство торговли КНР объявило о введении 15% пошлины на импорт сельхозпродукции из США, которая вступит в силу с 10 марта.

Также Пекин намерен ограничить поставку китайской продукции 15 американским корпорациям.

Правительство Канады объявило о введении пошлины в размере 25% на импорт американской продукции на общую сумму 20,6 миллиарда долларов. Через три недели планируется расширение пошлины с тем, чтобы она взималась с американских товаров на 107 миллиардов долларов.

Президент Мексики Клаудия Шейнбойм намерена объявить об ответных мерах против США сегодня в течение дня.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении с 4 марта 25-процентных таможенных пошлин на продукцию из Канады и Мексики.

"Что очень важно, завтра (4 марта) будут введены тарифы в размере 25% в отношении Канады и 25% в отношении Мексики, и это только начало. Так что им придется платить", – заявил Трамп отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, добавив, что ни у Канады, ни у Мексики не осталось пространства для маневра.