Работа школ и детских садов возобновится в 10:00

Тель-Авивский суд по трудовым спорам постановил, что учеба в детских садах, начальных школах и младших классах средних школ начнется в 10:00, сократив таким образом забастовку на один час.

В ходе заседания судья Оснат Робович-Бархаш предложила в качестве компромисса сократить забастовку до одного часа, однако представители профсоюза учителей отказались от этого предложения.

С 10:00 забастовочные санкции будут запрещены и профсоюз учителей должен будет вести переговоры с министерствами финансов и просвещения.