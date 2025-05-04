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Экономика

Работа школ и детских садов возобновится в 10:00

время публикации: 04 мая 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 08:54
Работа школ и детских садов возобновится в 10:00
AP Photo/Jean-Francois Badias

Тель-Авивский суд по трудовым спорам постановил, что учеба в детских садах, начальных школах и младших классах средних школ начнется в 10:00, сократив таким образом забастовку на один час.

В ходе заседания судья Оснат Робович-Бархаш предложила в качестве компромисса сократить забастовку до одного часа, однако представители профсоюза учителей отказались от этого предложения.

С 10:00 забастовочные санкции будут запрещены и профсоюз учителей должен будет вести переговоры с министерствами финансов и просвещения.

Экономика
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