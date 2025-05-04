Доля жителей Тель-Авива, пользующихся автомобилем, опустилась ниже 50%

В 2024 году только 47% жителей Тель-Авива использовали автомобиль на постоянной основе. Для 19% основным способом передвижения был общественный транспорт, для 17% - велосипед или самокат, еще 17% в основном передвигались пешком, сообщает The Marker.

Для сравнения, в 2018 году автомобилем пользовались 57% тель-авивцев, общественным транспортом – 16%, а велосипедами и самокатами – только 11%.

Среди основных причин сокращения пользования автомобилем – политика муниципалитета по сокращению парковочных мест, активное строительство велосипедных дорожек и строительство трамвая, которое не только расширило опции общественного транспорта, но и привело к увеличению количества дорожных пробок на участках, где ведется строительство.