Уоррен Баффет назвал дату ухода из Berkshire Hathaway

94-летний мультимиллиардер Уоррен Баффет завершил 4-часовое собрание акционеров своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway заявлением, что в конце 2025 года он покинет свой пост и оставит управление Грегу Эйблу.

62-летний Эйбл, пришедший в компанию в начале 1990-х, на текущий момент возглавляет всю деятельность Berkshire Hathaway, не связанную со страхованием. Баффет назвал его в качестве своего преемника еще несколько лет назад, но до сих пор не говорил, когда он собирается отойти от дел.

При этом Баффет подчеркнул, что не намерен продавать акции Berkshire Hathaway, крупнейшим акционером которой он является.