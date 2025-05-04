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Экономика

Группа Lufthansa, Air France и Air Europa отменяют полеты в Израиль на 4 мая

Авиация
время публикации: 04 мая 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 12:05
Группа Lufthansa, Air France и Air Europa отменяют полеты в Израиль на 4 мая
Moshe Shai/FLASH90

Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене рейсов на израильском маршруте для всех авиакомпаний, входящих в группу, включая Swiss Air, Austrian Airlines, Air Brussels и Eurowings.

Также свои рейсы отменила испанская авиакомпания Air Europa и французская Air France.

На текущий момент отмена касается только рейсов, запланированных на 4 мая.

Самолет Air India, находившийся в воздушном пространстве Иордании на пути в Израиль, развернулся и возвращается в Индию.

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