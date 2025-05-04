Группа Lufthansa, Air France и Air Europa отменяют полеты в Израиль на 4 мая

Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене рейсов на израильском маршруте для всех авиакомпаний, входящих в группу, включая Swiss Air, Austrian Airlines, Air Brussels и Eurowings.

Также свои рейсы отменила испанская авиакомпания Air Europa и французская Air France.

На текущий момент отмена касается только рейсов, запланированных на 4 мая.

Самолет Air India, находившийся в воздушном пространстве Иордании на пути в Израиль, развернулся и возвращается в Индию.