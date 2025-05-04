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Экономика

Налоговое управление не будет взимать НДС с чаевых

время публикации: 04 мая 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 09:53
Налоговое управление не будет взимать НДС с чаевых
Flash90

За месяц до вступления в силу решения о взимании НДС с получаемых официантами чаевых как с дохода заведения общественного питания, в котором они работают, налоговое управление объявило об отмене этого шага.

Согласно официальному письму директора Налогового управления Шая Аароновича, направленному главе палаты налоговых консультантов Лирону Гинди и председателю объединения рестораторов Якиру Лисицки, чаевые, получаемые официантами, не будут учитываться при расчете НДС, при условии, что они даются добровольно, регистрируются в служебной документации ресторана и указываются в зарплатной ведомости работников.

Напомним, что в 2018 году суд постановил, что любые чаевые (даже если они выплачены напрямую официанту) должны считаться доходом предприятия и с них будет взиматься соответствующий налог.

В то же время использовать чаевые на другие цели кроме как для выплаты работникам работодатель не может. Он также обязан осуществлять с них все предусмотренные законом социальные отчисления. Делиться чаевые должны на всех работников обслуживания (бармены, работники кухни, официанты и т.д.).

Летом 2024 года, опираясь на это решение, налоговое управление сообщило, что намерено начать взимать НДС с чаевых с 26 июля, и подчеркнуло, что данному вопросу будет уделяться усиленное внимание при проверках.

"Согласно нашей позиции, чаевые, выплачиваемые предприятию за услуги, оказываемые его сотрудниками, являются доходом, составляющим часть вознаграждения за услугу, и, следовательно, чаевые также облагаются налогом на добавленную стоимость", - говорилось в аргументации данного решения.

Затем было принято решение отложить начало взимания НДС с чаевых на 1 января 2025 года.

В ноябре 2024 года Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект Одеда Форера (НДИ) об освобождении чаевых от взимания НДС.

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