Госдеп США одобрил поставку Саудовской Аравии ракет на $3,5 млрд

Государственный департамент США одобрил сделку по поставке Саудовской Аравии 1000 ракет воздух-воздух среднего радиуса действия AIM-120 C-8, включая современные системы наведения, запчасти и логистическое сопровождение.

Стоимость сделки составляет 3,5 миллиарда долларов, и она является частью более крупной сделки между США и Саудовской Аравией, общая стоимость которой превысит 100 миллиардов долларов, и которая будет обсуждаться в ходе визита в Эр-Рияд президента США Дональда Трампа на следующей неделе.