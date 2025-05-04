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Экономика

Госдеп США одобрил поставку Саудовской Аравии ракет на $3,5 млрд

время публикации: 04 мая 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 09:17
Госдеп США одобрил поставку Саудовской Аравии ракет на $3,5 млрд
AP Photo/Amr Nabil

Государственный департамент США одобрил сделку по поставке Саудовской Аравии 1000 ракет воздух-воздух среднего радиуса действия AIM-120 C-8, включая современные системы наведения, запчасти и логистическое сопровождение.

Стоимость сделки составляет 3,5 миллиарда долларов, и она является частью более крупной сделки между США и Саудовской Аравией, общая стоимость которой превысит 100 миллиардов долларов, и которая будет обсуждаться в ходе визита в Эр-Рияд президента США Дональда Трампа на следующей неделе.

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