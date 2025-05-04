Депутат Буарон: "Не намерен повышать зарплату парламентариям"

Депутат Кнессета Авихай Буарон ("Ликуд") пояснил, что его инициатива по приравниваю зарплат судей и депутатов не означает повышения зарплаты депутатов.

"Говорил много раз и говорю еще раз: я возражал и продолжаю возражать против повышения зарплат депутатов. Продолжу препятствовать любым попыткам провести закон, повышающий зарплаты депутатов. И в то же самое время, я считаю, что необходимо положить конец "празднику зарплат" в общественном секторе. Необходимо понизить зарплаты высокопоставленных лиц в общественном секторе со 100 тысяч до 50 тысяч шекелей", – заявил Буарон.

Это объяснение Буарон опубликовал на фоне критики в его адрес на фоне законопроекта. Помимо прочего, законопроект подвергся критике со стороны главы партии ШАС Арье Дери.

По сообщению некоторых СМИ, межминистерская комиссия по законодательству заморозит продвижение законопроекта.