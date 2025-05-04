Обновленный список авиакомпаний, отменивших полеты в Израиль

Авиакомпании группы Lufthansa (включая компании Swiss Air, Brussels Airlines, Austrian Air и Eurowings) отменили полеты на воскресенье, 4 мая, и уже начали отменять полеты на утро понедельника, 5 мая.

Также отменены вплоть до утра понедельника включительно полеты итальянской авиакомпании ITA.

Пока что только на воскресенье отменены полеты авиакомпаний Air France, Air Europa, Air India, Iberia, Transavia.

Авиакомпания Wizzair отменяет полеты в Израиль до утра вторника, 6 мая.

Информация уточняется по мере поступления.