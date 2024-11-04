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Экономика

Иранский риал упал ниже 700 тысяч риалов за доллар

время публикации: 04 ноября 2024 г., 08:49 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 08:49

В ожидании очередного иранского удара по Израилю курс местного риала продолжил свободное падение, опустившись на черном рынке до 705 тысяч риалов за доллар.

Отметка в 600 тысяч риалов за доллар была преодолена в марте 2024 года, после парламентских выборов, на которых победу одержали представители наиболее консервативных кругов.

В начале 2023 года, в период «протеста хиджабов», за доллар давали 450 тысяч риалов.

Фактически за 45 лет, прошедших с исламской революции, иранская валюта подешевела в 10000 раз, поскольку в последние годы перед революцией доллар стоил около 70 риалов.

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