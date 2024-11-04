Ханукальные пончики в «Роладине» подорожали на 10-18%

Хотя до праздника Хануки еще полтора месяца, популярная израильская сеть кондитерских "Роладин" начала сезонную продажу своих ханукальных пончиков.

При этом цены на пончики от "Роладина" существенно выросли по сравнению с прошлым сезоном.

Пончики с базовыми наполнителями – вареньем или сгущенкой – подорожали с 7 до 8 шекелей за штуку. Более дорогие варианты подорожали с 13 до 15 шекелей, а пончики-премиум – с 16 до 18 шекелей.

В сети отмечают, что подорожание вызвано ростом цен на сырье – какао подорожало за год на 80%, сливки – на 10%, масло – на 25%, а мука – на 40%.