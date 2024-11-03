"ШАС" продвигает законопроект, позволяющий "Хевра Кадиша" повысить цены за участки на кладбищах

Министерская комиссия по законодательству утвердила законопроект депутата от партии ШАС Эреза Малуля, позволяющий похоронной компании "Хевра Кадиша" поднять цены на "особые" участки для захоронения на кладбищах.

Издание "Калькалист", рассказывающее о частной законодательной инициативе депутата от ШАС Эреза Малуля, отмечает, что в ней значительно упрощен процесс объявления целых участков на кладбищах "закрытыми" и отменяет контроль над ценами на "особых участках". Автор законопроекта объясняет, что похоронной компании необходимы средства на создание новых кладбищ. По его словам Малуля, средства, которые переводит Институт национального страхования ("Битуах Леуми") похоронной компании, не покрывают "даже малой части расходов" на содержание кладбищ и создание новых участков.

"Калькалист" отмечает, что согласно существующим в данный момент правилам, похоронные компании могут самостоятельно устанавливать цены на места под захоронения на "закрытых" участках. Однако процесс объявления тех или иных участков "закрытыми" должен инициировать Институт национального страхования и должен быть утвержден министром по делам религии. Но, по словам депутата, проблема захоронений не интересует "Битуах Леуми" и уже более 20 лет кладбища не закрывались. В законопроекте депутата от ШАС говорится, что закрытие участка необходимо будет согласовать с "Битуах Леуми", но инициатором этого шага может быть "Хевра Кадиша".

"Калькалист" отмечает, что в настоящий момент, 10%-15% участков на открытых кладбищах могут быть объявлены "особыми", и похоронные компании могут продавать их по нерегулируемым ценам. Но, если участок продается живому гражданину Израиля, то цена на него контролируется государством, поэтому похоронные компании предпочитают продавать участки иностранным гражданам за полную цену. Законопроект Малуля сделает эти участки доступными для приобретения израильтянами.